Zniżka na paliwo dla dużych rodzin. Nawet seniorzy tankują taniej

Dzięki zmianom w Karcie Dużej Rodziny nawet seniorzy mogą skorzystać ze zniżek na paliwo i nie tylko. To oszczędność od 8 do 10 gr na litrze, ale też ulgi na przejazdy pociągami czy zniżki w markecie.

Od 1 stycznia z Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu dzieci - wyjaśnia na łamach "Faktu" Urszula Mańkowska z Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. To oznacza, że nawet jeśli dzieci są już dorosłe to i tak karta rodzicom się należy.

To daje szereg udogodnień, choćby na wybranych stacjach paliw. M.in. Orlen, Lotos, Circle K czy Shell oferują od 8 do 10 gr rabatu na litrze paliwa dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (KRD). Jednak nie każdy rodzic trojga i więcej dzieci wie, że przysługuje mu karta tylko dlatego, że dzieci wychował i nie muszą być one niepełnoletnie. A programem może być objętych nawet kilkaset tysięcy takich osób.