Zniżki na PESEL. Tymi liniami lotniczymi seniorzy polecą taniej

Jest jednak kilka haczyków. Pula takich biletów jest ograniczona. Co więcej, polski przewoźnik oferuje je głównie na wybranych trasach - wskazuje gazeta.pl. Połączenia, na których seniorzy latają taniej, to przede wszystkim loty długodystansowe do Kanady i USA. Na liście jest także Izrael. Emeryci mogą za to liczyć na szereg dodatkowych udogodnień. LOT może im udostępnić na żądanie wózek dowożący do samolotu i specjalne miejsce już na pokładzie.