"Żółte kamizelki" w Polsce i we Francji. TVP wskazało różnicę

W środę nad ranem rolnicy nieoczekiwanie zablokowali autostradę A2. Sytuację próbuje załagodzić minister rolnictwa. "We Francji policja tłumi protesty, w Polsce rząd prowadzi dialog" - w ten sposób TVP Info porównało protesty w obu państwach.

Kilkunastokilometrowy korek - tak wyglądał poranek na autostradzie A2 przed Warszawą. Przed godziną 7 rano rozpoczął się protest rolników. Ze względu bezpieczeństwa rolnicy ubrani byli w żółte kamizelki odblaskowe, choć nie ukrywali, że stanową one również pewien symbol. To nawiązanie do protestów trwających we Francji.