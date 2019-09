ZUS czeka na zaświadczenia. Renta rodzinna może przepaść

Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną muszą przynieść do ZUS zaświadczenie o kontynuacji nauki. W przeciwnym razie renta rodzinna przepadnie.



– Do 16 lat ZUS wypłaca rentę bez pytania o to czy się dziecko uczy czy nie, ale później, co roku trzeba przynosić do nas zaświadczenie o tym, ze nadal się uczymy – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku dla serwisu prawo.pl.

Pismo poświadczające, że pobierający rentę rodzinną jest studentem ważne jest tylko rok. Jeśli student przyniesie dokumenty do ZUS do końca października, urząd wypłaci mu rentę w terminie.

Kontynuacja nauki musi być potwierdzona pismem z uczelni. Jeśli w pierwszym zaświadczeniu uczelnia wskaże całkowity okres nauki np. 2 lub 3-letni, ZUS kontroluje, czy wnioskodawca rzeczywiście kontynuuje studia. Wówczas świadczenie jest wypłacane bez konieczności informowania urzędu o nauce każdego roku.

Jeśli zaświadczenie jest wystawione tylko na dany rok – wtedy, co roku do końca października trzeba przynieść nowe zaświadczenie i ponownie złożyć wniosek o wypłatę renty rodzinnej – pisze prawo.pl.

Studenci muszą poinformować ZUS także o zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić otrzymane świadczenie wraz z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 25 lat. Jeśli dziecko jest studentem i skończyło już 25 lat, to prawo do otrzymywania renty trwa do ukończenia tego konkretnego roku studiów.