ZUS uruchamia infolinię dla uchodźców. Lawina pytań już pierwszego dnia

Infolinia ZUS dla uchodźców. O co pytają?

"Konsultanci odebrali 845 połączeń, w tym udzielili 637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim" – poinformował we wtorek PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jak dodał, najwięcej było ogólnych pytań o to, jakie świadczenia przysługują z ZUS i co należy zrobić, aby złożyć wniosek – o to zapytało 362 klientów.