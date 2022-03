Rosyjska fabryka czołgów stanęła. Brakuje części z zagranicy

Wołodymyr Zełenski zaapelował do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina o spotkanie. - Bez spotkania w jakimkolwiek formacie, tak naprawdę nie zrozumiemy do końca, co Rosjanie są gotowi zrobić - wyjaśnił Zełenski. W wywiadzie prezydent Ukrainy odniósł się także do kwestii okupowanych terytoriów i ewentualnych ustępstw.