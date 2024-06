ZUS wypłaca emerytury też w Niemczech. Ich kwota może zaskakiwać

Siódma lokata to Szwecja. ZUS kieruje do tego państwa 4 468 świadczeń, a łączna kwota wypłat sięga 19 721,5 zł. Dopiero na ósmym miejscu plasuje się Wielka Brytania, do której ZUS wysyła 4 017 świadczeń na łączną kwotę 32 347,6 zł.