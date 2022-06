ZUS wypłaci nawet 300 tysięcy złotych. Rusza kolejna edycja konkursu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystartował z nową edycją konkursu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dostać od 10 tys. do 300 tys. złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swoim zakładzie. W sumie ZUS ma w tym roku budżetowym 90 mln złotych do rozdysponowania na ten cel. Wnioski można składać do 8 lipca.