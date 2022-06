Dostałeś przelew? ZUS: pieniądze trafiły już na konta rodziców. Oto terminy wypłat

ZUS podaje kolejne terminy wypłat

Prezes ZUS wskazała, że świadczenie wychowawcze jest przyznawane do 31 maja każdego roku. Jednak już wcześniej, od 1 stycznia ZUS przyjmował nowe wnioski o 500+, a ośrodki gminne lub powiatowe kontynuowały wypłatę świadczeń przyznanych w ubiegłym roku do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja br.