ZUS zmienia zasady wypłat emerytur. Trzeba przeliczyć dochody

Limity dorabiania do emerytury i renty ulegają aktualizacji co trzy miesiące: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Wysokość limitu zależy od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni kwartał.

Od 1 grudnia 2024 r. do 28 lutego 2025 r. limit przychodu z dorabiania może wynieść do 5 713,10 zł miesięcznie – wówczas nie wpłynie on na wysokość wcześniejszej emerytury. W przypadku przychodu od 5 713,10 zł do 10 610,10 zł ZUS zmniejszy wysokość świadczenia. Powyżej przychodu przekraczającego 10 610,10 zł wcześniejsza emerytura zostanie zawieszona.