Dorabianie do emerytury. ZUS zmienił limity

Granicznymi kwotami przychodu nie muszą przejmować się również osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów można też dorabiać do renty rodzinnej, która jest korzystniejsza od ustalonego świadczenia.