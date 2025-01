ZUS zwraca pieniądze po zmarłych. Chodzi o dziesiątki tysięcy złotych

Po śmierci osoby, która była członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), zgromadzone środki na jej subkoncie mogą być dziedziczone . Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), nie ma ograniczeń czasowych co do zgłoszenia się po te pieniądze . Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, aby rozpocząć procedurę dziedziczenia.

Prawo do dziedziczenia środków mają osoby wskazane przez zmarłego. W przypadku braku takich wskazań, zgromadzone środki wchodzą w skład masy spadkowej. Dotyczy to zarówno członków OFE, jak i osób urodzonych po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE.