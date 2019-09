Zwroty popularne w e-handlu. Ludzie odsyłają zwłaszcza ubrania

Coraz więcej Polaków odsyła towary kupowane w internecie. W branży odzieżowej do sklepów wraca aż 70 proc. produktów. Polityka zwrotów jest bardzo ważna przy wyborze e-sklepu.

Znakomita większość kupujących wybierając e-sklep zwraca uwagę na możliwość oddania towaru i deklaruje, że jeśli będzie miała dobre doświadczenia ze zwrotem towaru, to chętnie skorzysta z usług takiego sprzedawcy ponownie. Dlatego wiele sklepów internetowych sama wydłuża termin na odsyłanie nietrafionych zakupów, nawet do 100 dni, czytamy w "Rzeczpospolitej".

Na darmowe zwroty decyduje się już co piąty sklep w internecie - wynika z raportu "Koszyk roku 2019", do którego dotarła "Rzeczpospolita". Zwroty są oczywiście kłopotliwe, ale i tak podejście proklienckie w tym aspekcie się opłaca. Badania pokazują, że klienci, którzy korzystają ze zwrotów, są w stanie wydać od 60 do nawet 360 proc. więcej.