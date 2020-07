Zwyzywała baristę ze Starbucksa, teraz chce mu odebrać pieniądze. Żąda 50 tys. dolarów

Amber Gilles opublikowała zdjęcie Lenina Gutierreza, baristy z San Diego, w mediach społecznościowych, ostro krytykując go za to, że jej nie obsłużył. Powodem był brak maseczki. Gilles jej nie miała, tymczasem wymagania sieci Starbucks są jasne: wszyscy klienci muszą je nosić.

- Zawsze irytowało mnie to, z jakim chamstwem i brakiem szacunku ludzie potrafią potraktować pracowników z branży hotelarskiej czy gastronomicznej, tylko dlatego, że wykonują swoją pracę - powiedział Cowan w wywiadzie dla Fox Business. Jego zbiórka szybko zyskała na popularności a suma dobiła do 100 tysięcy dolarów. Gutierrez oświadczył, że planuje przeznaczyć je na dalszą edukację.

W tym momencie do sprawy ponownie włączyła się Amber Gilles, która zażądała swojego udziału. Twierdzi, że połowa tych pieniędzy należy do niej.

- To była dyskryminacja i wszyscy mają to w nosie, nagradzając takie zachowanie - powiedziała Gilles mediom.

Według kobiety, są powody zdrowotne, które uniemożliwiają jej noszenie maseczki. Twierdzi, że ma duszności, zawroty głowy i to zaburza jej rytm serca. Dodaje, że ma też astmę a maseczki wywołują u niej trądzik.