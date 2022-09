Zakaz handlu do kosza. Związkowcy chcą otwartych sklepów i proponują rozwiązanie

Rząd PiS przychylił się do propozycji związkowców z "Solidarności" i kazał pozamykać duże sklepy w niedzielę, a z tymi, którzy próbują obejść zakaz handlu, ostro walczy. Jednak wśród polskich organizacji związkowych nie ma wcale jednomyślności co do tego, że brak możliwości zrobienia zakupów w marketach w niedzielę to dobre rozwiązanie.