12-latek chce dorobić do kieszonkowego. Rozwiesił ogłoszenie

"Potrzebuję pieniędzy, więc wyprowadzam psy na spacery" - takie ogłoszenia kilka dni temu pojawiły się na jednym z gdańskich osiedli. Nastolatek chce w ten sposób dorobić do kieszonkowego i kupić sobie kilka gier na konsolę.

Skąd pomysł akurat na taką pracę? Adam ma w domu psa i kota, więc ze zwierzętami ma do czynienia na co dzień. Poza tym, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, spory wpływ wywarło rodzeństwo.