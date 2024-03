13. emerytura 2024. Kiedy jest wypłacana? W jakiej kwocie?

Kiedy będzie 13 emerytura 2024?

Trzynaste emerytury są wypłacane z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do nich nie muszą składać wniosku w sprawie wypłaty dodatku. Kiedy pieniądze trafią do emerytów i rencistów? Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, "dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu wraz ze świadczeniami podstawowymi (emeryturą, rentą…) w terminie wypłaty tych świadczeń przypadającym w kwietniu i maju".