13. emerytura. Dla kogo? Kiedy wypłata? Kwota po waloryzacji

To między innymi seniorzy pobierający emerytury (w tym również emerytury pomostowe, emerytury okresowe, emerytury częściowe), osoby pobierające rentę - m.in. z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy socjalną, oraz osoby uprawnione do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Co ważne, dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest wypłacane z urzędu - nie ma potrzeby składania wniosków w tej sprawie.