13. emerytura. Celebryci nie czekają na przelewy. "Trzynastkę powinni dawać przy urnach wyborczych"

Znane osoby nie wyczekują przelewów z ZUS, choć niektórzy emeryci powinni już dostać "trzynastki". Celebryci przyznają, że po prostu nie muszą codziennie wchodzić na konta. Z ich ust padają jednak deklaracje i pomysły. Leszek Miller ujawnia WP, co zrobi ze środkami, a znany satyryk sugeruje, by pieniądze dawać... przy urnach.

- 13. emerytura? Nie interesuje mnie to - mówi Wirtualnej Polsce aktorka Krystyna Janda. Zapewnia, że ciągle pracuje - a i to robi przede wszystkim dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. - Nawet jakby mi za to nie płacli, to bym chyba ciągle pracowała - uśmiecha się. Dłużej zresztą rozmawiać nie może, bo jak mówi, spieszy się na konferencję w operze.