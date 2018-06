1,5-miesięczne urlopy dla ojców. Tego chce Unia, ale Polska mówi "nie"

Większość przedstawicieli unijnych państw porozumiała się co do urlopów rodzicielskich dla ojców - chcą, by wynosiły one 1,5 miesiąca. Polska jednak się nie zgadza. Chce dla ojców co najwyżej miesiąca wolnego.

ojciec (Fotolia)

1,5 miesiąca urlopu dla ojców to i tak efekt długo wypracowywanego kompromisu. Oryginalna propozycja Komisji Europejskiej przewidywała nawet 4 miesiące urlopu dla ojców. - Ostatecznie stanęło na 1,5 miesiąca - informuje PAP. Nawet to jednak nie podoba się Polsce.

- Mamy dobre rozwiązania, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Warto przypomnieć, że mamy i urlop macierzyński i urlop rodzicielski - łącznie to jest rok czasu, płatne na poziomie 80 proc. zasiłku chorobowego. To są bardzo dobre rozwiązania, które wyprzedzają te proponowane przez UE - cytuje PAP wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda.

Mężczyźni chętniej korzystają z urlopu ojcowskiego. Zobacz wideo:

Wiceszef resortu powiedział też, że unijna propozycja to "robienie czegoś na siłę". - To rodzice powinni decydować, które z nich zajmie się dzieckiem - dodawał.

Jednak Warszawa mogłaby się zgodzić na ojcowski urlop, jeśli ograniczyłby się do jednego miesiąca. W zeszłym roku polski parlament mocno skrytukował oryginalną propozcję KE, ktróra zakładała 4-miesięczne urlopy ojcowskie - To ingeruje w życie rodzinne i odbiera rodzicom prawo decydowania o sposobie sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem i planowania życia zawodowego - uznał parlament.