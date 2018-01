155 tys. górników dostało pieniądze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wielu odmówiono

Do 16 stycznia prawie 155 tys. górniczych emerytów i rencistów dostało rekompensatę za utratę prawa do bezpłatnego węgla. Po 10 tys. zł na rękę. Decyzje odmowne SRK wydała 5 tys. osób.



Przypomnijmy, w październiku 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą rekompensaty po 10 tys. zł przysługują tym emerytom i rencistom górniczym (także osobom pobierającym renty rodzinne po zmarłych górnikach), których pozbawiono nabytych wcześniej praw do deputatu węglowego.

To jest bardzo dobry czas dla zamykania kopalń

Rekompensat nie otrzymają natomiast ci, którzy przeszli na emeryturę już bez prawa do deputatu, a także osoby będące na tzw. urlopach górniczych - formalnie są one jeszcze pracownikami kopalń, natomiast na faktyczną emeryturę przejdą już bez prawa do deputatu, tak jak obecni emeryci ze spółek węglowych.