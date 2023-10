Rekordowe podwyżki cen za metr kw. Tak drogo nie było od 15 lat

Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, w Krakowie i Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań wzrosła we wrześniu o kolejne 2 procent w porównaniu do sierpnia. We Wrocławiu i Poznaniu zanotowano wzrost o 1 procent, przekraczając odpowiednio 13 tysięcy złotych za metr kw. i ponad 11,5 tysiąca złotych za metr kw.