19 sierpnia niedziela handlowa?

Niedziela handlowa niestety nie przypada na 19 sierpnia. Dlatego większe zakupy lepiej zrobić w sobotę, ponieważ później może to być trudne.

Niedziela handlowa nie tym razem

Od marca bieżącego roku obowiązuje ustawa zakazująca handlu w niedzielę. Mimo iż od jej wejścia w życie minęło już kilka miesięcy to wielu Polaków wciąż ma problem ze zrobieniem planów zakupowych w trakcie tygodnia. Przypomnijmy, że pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca jest handlowa. We wszystkie pozostałe obowiązuje zakaz handlu. W tym tygodniu sytuacja jest nieco trudniejsza, ponieważ sklepy były nieczynne również w środę, z powodu świąt przypadających na 15 sierpnia. Jeśli nie udało Ci się zrobić zakupów w trakcie tygodnia, a lodówka świeci pustkami, dziś masz ostatnią szansę zrobienia zapasów na niedzielę. Ze specjalną ofertą do zapracowanych wychodzą hipermarkety. Niektóre z nich pozostają otwarte do godziny 23, tak aby nawet najbardziej zapracowani zdążyli zrobić niezbędne zakupy na niedzielę bez handlu.