20 tys. pracowników na bruk. Zwolnienia grupowe nabierają tempa

Z analizy "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że liczba zwolnień grupowych stale rośnie. W sierpniu 2023 r. aż 27 zakładów zgłosiło takie plany – to o 5 firm więcej niż miesiąc wcześniej i o 7 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie, na koniec sierpnia 2023 r., 161 przedsiębiorców zadeklarowało zamiar rozwiązania umów o pracę z 19,8 tys. pracowników. – " To najgorszy wynik od 2022 r. " – podkreśla gazeta.

Eksperci wskazują, że proces ten nie jest odosobnionym zjawiskiem i może się przeciągnąć. – To świadczy o tym, że w pewnych sektorach gospodarki wciąż nie dzieje się dobrze – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, cytowany przez "DGP".

Bankructwo Avonu? Wiemy, co z polską spółką

Bankructwo Avonu? Wiemy, co z polską spółką

Pogłębiające się problemy niemieckiej gospodarki mają bezpośredni wpływ na kondycję polskiego przemysłu , szczególnie w branżach zależnych od eksportu. To powoduje nasilenie procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych , w wielu polskich firmach.

Przykład Łodzi pokazuje, jak dynamicznie sytuacja może się zmieniać. W 2023 r. osiem zakładów zapowiedziało tam zwolnienie aż 1360 pracowników . Największy udział w tych planach ma firma Beko Poland Manufacturing, która do 2025 r. chce rozwiązać umowy z 1093 pracownikami. "Przed rokiem również było 8 takich zakładów, ale pracowników do zwolnienia było nieco mniej – 979" – wylicza "DGP".

Podobny wzrost zanotowano w Zielonej Górze, gdzie zwolnień jest więcej o 25 proc. w porównaniu do poprzedniego roku . Częściowo przyczyniła się do tego likwidacja projektu "Mobilnych Laboratoriów Przyszłości".

W Warszawie sytuacja także nie wygląda najlepiej – w 2023 r. zgłoszenia dotyczące zwolnień grupowych wpłynęły z 39 firm, a dotyczą niemal 5,8 tys. pracowników. Mimo że jest to liczba niższa o 200 osób niż przed rokiem, to liczba zgłoszonych zakładów wzrosła z 31 do 39.