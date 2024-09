Pracownicy Beko trafią na bruk. Byliśmy na ich proteście

Inni demonstrujący zwracają uwagę, że o planach Beko dowiedzieli się od innego pracownika firmy. - Forma komunikacji to skandal. Nagle komuś zaczęło przeszkadzać, że ludzie pracują. Dziś oni płaczą, kiedyś to my możemy płakać - podkreślił pracownik z Huty Stalowa Wola, który postanowił pojawić się na pikiecie, aby wesprzeć zwalnianą załogę Beko.