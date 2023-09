213,8 proc. wzrostu na rynku nieruchomości. "Jak w rekordowym roku 2021"

Ożywienie na rynku nieruchomości

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w lipcu banki udzieliły 11,1 tys. kredytów na wartość 4,16 mld zł i był to kolejny miesiąc dużo wyższej akcji kredytowej niż przed rokiem. Z kolei w sierpniu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie blisko 38,9 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,4 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 213,8 proc., a wartość zapytań o kredyt hipoteczny wzrosła o prawie 300 proc. Przyczynił się do tego także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu aż o 1/5 w porównaniu do sierpnia 2022 roku. Ożywienie rynku to zasługa głównie rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.