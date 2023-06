27-letni streamer pobił rekord. Największa umowa w historii branży

Gigant Twitcha przechodzi na umowę z Kick. Kwota transferu powala

xQc, czyli Félix Lengyel to 27-letni kanadyjski streamer, który zaczynał transmitując na swoim kanale League of Legends, by później przerzucić się na inną popularną grę - Overwatch. Dziś jest najpopularniejszym streamerem na Twitch.tv, a jego kanały w mediach społecznościowych mają setki tysięcy, a czasem i miliony obserwujących.