27 tys. zł za jeden banknot. Patrz na tę serię

W zeszłym roku na aukcję trafił banknot o nominale 50 złotych, o serii "YA0000589". Na wartość tego banknotu wpłynął fakt, iż posiadał najniższy numer spośród trzech 50-złotowych banknotów z serii "YA", które są znane kolekcjonerom na rynku. Jak podaje portal, cena wywoławcza wynosiła 10 tys. zł, jednak minimalna kwota, za jaką można było go kupić, to aż 27 tys. zł. Mimo to banknot nie znalazł nabywcy i wrócił do właściciela.