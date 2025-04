Kiedy wypłata czternastek? Ministra wskazała możliwy termin

Choć właśnie trwa wypłata trzynastek, to nie są to jedyne dodatki, które w tym roku trafią do seniorów. Zazwyczaj na jesieni wypłacane są także czternastki. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, kiedy dodatek zasili konta emerytów.