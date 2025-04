"Dlaczego tak drogo?" Kosmiczne ceny na jarmarku wielkanocnym w Krakowie

Kwestią cen na jarmarku wielkanocnym w Krakowie zainteresowali się nawet krakowscy radni. "Dlaczego jest tak tu drogo?" - pyta w mediach społecznościowych radny miasta Łukasz Gibała. Jego zdaniem, źródłem problemu jest fakt, że jarmark od ponad 20 lat organizują te same osoby, które - w jego ocenie - mają mieć na niego "nieformalny monopol".

WIDEO

Radny podkreślił, że samorząd ogranicza swoje zaangażowanie do minimum, co w praktyce oznacza przekazanie pełnej kontroli nad wydarzeniem jednej organizacji.

Po ubiegłorocznej fali krytyki świątecznego jarmarku bożonarodzeniowego w Krakowie, organizatorzy zapowiadali zmiany. W tym roku każdy wystawca miał zostać zobowiązany do wprowadzenia jednej pozycji w "bardzo przystępnej cenie" .

Tyle samo trzeba wydać na 10 sztuk pierogów z mięsem oraz kiełbasę w bułce. Pajda chleba ze smalcem to wydatek 22 zł, ale jeśli dodamy do niej kiełbasę - cena rośnie do 37 zł. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest jednak zniżka 15 proc. dla posiadaczy Karty Krakowskiej.