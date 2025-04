Tych cudzoziemców chcą polskie firmy. Cenią ich za pracowitość

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które cytuje portal bizblog.pl, wynika, że 1700 obywateli Filipin posiada ważne zezwolenie na pobyt w Polsce, z czego 1500 to zezwolenia czasowe.

WIDEO

Z kolei dane ZUS wskazują, że w Polsce zarejestrowanych jest 14 852 Filipińczyków, co plasuje ich na piątym miejscu wśród największych zagranicznych grup zawodowych.

Migracja zarobkowa z krajów azjatyckich do Polski rośnie, a wśród przybywających wyróżniają się obywatele Filipin. W 2020 r. pozwolenie na pracę uzyskało 7,5 tys. Filipińczyków, w 2022 r. - już 23 tys., a w 2023 r. - prawie 30 tys. W 2024 r. liczba zezwoleń wzrosła o 60 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Jak dodał, Filipińczycy wyróżniają się silną etyką pracy, są pracowici, punktualni, sumienni i lojalni . Nie szukają pracy dorywczej , preferując długoterminowe zatrudnienie. Po pięciu latach legalnej pracy w Polsce mogą ubiegać się o stały pobyt, co wzmacnia ich zaangażowanie.

Eksperci podkreślają również kulturową kompatybilność Filipińczyków z Polakami. Większość z nich to katolicy, co ułatwia adaptację w polskim środowisku. Filipińczycy są również dobrze wykształceni, często znają język angielski, a to ułatwia pracę w międzynarodowych zespołach.