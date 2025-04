Zmiany w sanatoriach. Leczenie ma być dostępne dla kolejnej grupy

Uwagi do projektu przygotowanego przez NFZ można zgłaszać do 30 kwietnia 2025 r.

WIDEO

Kuracjusz, który na co dzień korzysta w swoim jadłospisie z diety wegetariańskiej, wegańskiej czy bezglutenowej i nie posiada zaświadczenia od lekarza, że taka dieta jest mu niezbędna do zachowania dobrego zdrowia, musi dodatkowo zapłacić w sanatorium. Dopłaty do specjalnych posiłków wynoszą od 10 zł do 25 zł za dzień.