Upada niemiecka firma rodzinna. "Długi są zbyt wysokie"

Portal merkur.de podaje, że średniej wielkości firma rodzinna Frank Berninger GmbH z Dolnej Frankonii musiała złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wpłynął on do lokalnego sądu w Aschaffenburgu 25 lutego 2025 r. Zostało to potwierdzone przez syndyka masy upadłościowej.