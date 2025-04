To pierwsza taka niedziela handlowa. Sklepy zmieniły godziny otwarcia

WIDEO

13 kwietnia wypada druga w tym roku niedziela handlowa. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela przed Wielkanocą , a za sprawą nowelizacji ustawy o zakazie handlu sklepy tego dnia mogą być czynne dłużej.

Na zmianę godzin otwarcia w niedzielę poprzedzającą święta zdecydowała się Biedronka. Jak zapowiedziała, ponad 3,3 tys. placówek tej sieci ma być otwartych do godz. 22:00. W ten sposób sieć chce nieco rozładować tłumy klientów, które tego dnia wybiorą się na świąteczne zakupy .

Jak podaje portalspozywczy.pl, sklepy należące do sieci Lidl i Auchan będą czynne do godz. 21:00. W niedzielę handlową placówki Aldi zamkną się o godz. 20:00, a wydłużone godziny otwarcia zostaną wprowadzone tuż przed Wielkanocą (w dniach 17-18 kwietnia sklepy będą czynne do godz. 23:00).