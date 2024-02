3,42 mln Polaków w PPK. Po kilku latach odkrywają tysiące złotych na kontach

"Pierwsze wpłaty powitalne w 2024 roku znajdą się na rachunkach PPK do 14 lutego br. Do 76,6 tys. uczestników PPK, którzy spełnili przesłanki uprawniające ich do wpłaty powitalnej w IV kwartale 2023 r., trafi z tego tytułu łącznie 19,1 mln zł" – czytamy.