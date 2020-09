30 złotych za godzinę liczenia pasażerów. Taką ofertę ma ZTM

Chętni "zasypali" ZTM zgłoszeniami. Do tego stopnia, że chociaż oferta na Facebooku pojawiła się w piątek 18 września o ok. godz. 11, to już o 14 zamknięty został etap zgłoszeń.

Jak tłumaczy w rozmowie z dziennikiem, liczenie pasażerów jest potrzebne do analizy, jakie obłożenie mają poszczególne linie w trakcie dnia. Pozwoli to na taką modyfikację przejazdów, by były one wydajniejsze.