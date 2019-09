4 mld złotych sprzedaży. Sieć McDonald’s prezentuje wyniki wygenerowane w Polsce

Ponad 4 mld złotych sprzedaży wygenerowała w 2017 roku w Polsce sieć restauracji McDonald’s, z czego ponad miliard złotych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Na cały wynik złożyły się zarówno lokale, jak i łańcuch dostaw.

Pieńkowski podkreślił, że 90 proc. lokali prowadzą lokalni franczyzobiorcy sieci. Dodatkowo większość dostawców McDonald’s to firmy zlokalizowane na terenie Polski. Korzystają one na polityce sieci, bo ich produkty są również sprzedawane w Czechach, na Słowacji czy w Skandynawii.

– McDonald’s to marka globalna, ale nasza działalność opiera się na lokalności. Priorytetem jest dla nas jakość, szacunek do polskiej żywności, zaufanie do rolnika oraz promocja krajowych produktów na rynkach zagranicznych – przekonywał Pieńkowski, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl