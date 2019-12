5 osób trafiło do szpitala po walce o balony. Chaos w Australii

Klienci jednego z australijskich centrów handlowych tratowali się w walce o balony, w których ukryto karty podarunkowe. 5 osób trafiło do szpitala, kilku innym udzielono pomocy na miejscu.

Świąteczna promocja przekroczyła oczekiwania organizatorów. W galerii handlowej wybuchł chaos, nawet rodziny z dziećmi tratowały się wzajemnie, by tylko zgarnąć balon z prezentem. Sprawa na tyle wymknęła się spod kontroli, że musiało interweniować aż pięć załóg pogotowia oraz policja.

"Nine Today" informuje, że dwanaście osób zostało rannych i opatrzonych na miejscu. Pięć kolejnych, w tym czterech mężczyzn i jedna kobieta, trafiło do szpitali. W czasie incydentu ucierpiało także wiele dzieci. Na szczęście życiu żadnego z uczestników szaleństwa nic nie grozi, choć - patrząc na nagranie - trudno w to uwierzyć.