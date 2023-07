5 wyrażeń, których inteligentni ludzie unikają

"Zawsze tak robiliśmy"

Stwierdzenie, że coś robiliśmy w określony sposób od wielu lat, nie oznacza, że jest to najbardziej optymalne rozwiązanie. Żyjemy w erze technologicznego postępu, gdzie pojawiają się nowe metody i coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. W takim kontekście, proces, który był aktualny pół roku temu, może być już dziś przestarzały. Dlatego zanim powiemy "zawsze tak robiliśmy", powinniśmy zastanowić się, co takie słowa mówią o nas. Mogą one sugerować, że jesteśmy negatywnie nastawieni do zmian, leniwi, lub niechętni do innowacji.