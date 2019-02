500+ na dziecko z poprzedniego małżeństwa nie zawsze przysługuje. Jest wyrok sądu

Sąd zadecydował. Masz trójkę dzieci, ale nie wszystkie z tą samą kobietą? No to 500+ nie będzie. Najpierw pieniędzy nie chciał wypłacać samorząd, teraz potwierdził to sąd administracyjny.



500+ przysługuje każdemu z rozwiedzionych rodziców, jeśli dziećmi zajmują się naprzemiennie (iStock.com)

Obowiązujący od już od blisko trzech lat program 500+ na dobre zadomowił się w polskich rodzinach, ale bywają sytuacje, gdy prawo do tego świadczenia jest sprawą sporną.

Tak jest w przypadku opisanym przez "Rzeczpospolitą". Gazeta przytacz przykład rozwiedzionego mężczyzny, który ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, w tym jedno pełnoletnie. Teraz żyje w związku nieformalnym. Z nową partnerką ma trzecie dziecko.

Mężczyzna ten oczekiwał, że zostanie mu przyznane świadczenie 500+ na dziecko z konkubinatu, jako kolejne po małoletnim dziecku z jego byłego małżeństwa.

Urzędnicy odmówili i wskazali, że mężczyzna ma odebrane prawa rodzicielskie do obu dzieci z byłego małżeństwa, a małym dzieckiem z byłego związku opiekuje się jedynie dwa dni w miesiącu.

Mężczyzna poszedł do sądu administracyjnego, ale przegrał w obu instancjach i wyrok jest już prawomocny.

Sąd wskazał, że prawo do 500+ przysługuje tylko tym rozwiedzionym rodzicom, którzy swoimi dziećmi zajmują się naprzemiennie, a tutaj o takim sposobie opieki nie może być mowy.

Jeśli w takiej sytuacji nie ma orzeczonej przez sąd naprzemiennej opieki nad dzieckiem lub chociaż spisanego porozumienia w tej kwestii między rodzicami, prawo do 500+ nie przysługuje.