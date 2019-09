500 plus. Nie przegap terminu na złożenie wniosku, bo stracisz nawet 1500 złotych

Od lipca rodzice mogą ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko. Państwo pieniądze wypłaci z opóźnieniem, ale zapewnione jest wyrównanie. Jest jednak jeden haczyk – wyrównania za okres lipiec-wrzesień nie otrzymają rodzice, którzy wniosek złożą w październiku.

Aby otrzymać wyrównanie świadczenia za okres od lipca do września, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć wnioski do końca września – przypomina "Fakt" Szybciej też otrzymają pieniądze – pojawią się na ich koncie do 30 listopada. Jeżeli natomiast wnioski złożyli już w okresie wakacyjnym, to otrzymają świadczenie do 31 października.