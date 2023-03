500 plus. Prezes ZUS: nie zwlekajcie ze złożeniem wniosku

Rodzice i opiekunowie złożyli około 3 mln wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, co objęło ponad 4,5 mln dzieci. ZUS apeluje, by ze złożeniem wniosku nie zwlekać.

Osobie, która to zrobi do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci 500 plus do 30 czerwca 2023 r. - przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Źródło: PAP , fot: Marcin Obara