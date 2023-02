500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rodzice złożyli już wnioski na ponad milion dzieci

Warto złożyć wniosek do końca kwietnia

Kto chce mieć zachowaną ciągłość wypłat świadczenia, musi złożyć wniosek o 500 plus do końca kwietnia. Dzięki temu ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. (w maju obowiązuje jeszcze dotychczasowy okres rozliczeniowy). Kto złoży wniosek do końca maja, dostanie pieniądze do 31 lipca 2023 r. z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.