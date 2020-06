500 zł na wakacje. Na czym będzie polegał bon turystyczny?

- Bon turystyczny będzie emitowany tak jak 500 plus. To będzie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego - wyjazdów, kolonii, wczasów. Skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne - wyjaśniał prezydent.