500+. Zobacz, co zrobić, jeśli jeszcze nie dostałeś. Można się na to poskarżyć

Opóźniające się czy ewidentnie zapomniane przez urzędników przelewy na konto to podstawa do złożenia skargi na urzędników. Jeśli wniosek złożyłeś w wakacje, a pieniędzy ciągle nie ma, czas działać.

W czwartek 31 października mija termin, do którego ośrodki pomocy społecznej powinny wypłacić pieniądze z 500+, dla wnioskujących o to do końca sierpnia.