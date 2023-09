60 proc. pracowników jest gotowych zmienić pracę na lepszą

Wyniki zawarte w raporcie "Well-Being at Work Survey", firmy Deloitte są zaskakujące. Jedna trzecia pracowników deklaruje, że ich stan zdrowia poprawił się. Mniej niż dwie trzecie z nich twierdzi, że ich samopoczucie fizyczne i psychiczne jest "doskonałe" lub "dobre" - odpowiednio 63 proc. i 58 proc. Według ekspertów lubienie tego, co robimy na co dzień w pracy, ma największy wpływ na nasze ogólne samopoczucie.