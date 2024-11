600 zł na prąd przez 6 miesięcy. Dodatkowa pula dla potrzebujących

Skorzystanie z koncentratora tlenu bądź respiratora powinno mieć miejsce w ramach leczenia prowadzonego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub domowej wentylacji , co obejmuje pacjentów pod opieką zespołu opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie.

"Portal Samorządowy" przypomina, że wnioski o refundację na 2024 rok przyjmowane są do końca listopada. Program zakłada comiesięczne wsparcie w wysokości 100 złotych, niezależnie od dochodów wnioskodawcy. Refundowany okres musi jednak wynosić co najmniej 3 miesiące, ale nie powinien przekraczać pół roku. Oznacza to, że maksymalna kwota, jaką można otrzymać, wynosi 600 złotych.