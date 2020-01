7 zł zamiast 10 zł na A4. Ale jest haczyk

7 zł zamiast 10 zł zapłacą na jednej bramce autostrady A4 kierowcy, którzy zdecydują się na korzystanie z elektronicznego poboru opłat. Ale uwaga: oferta jest ograniczona czasowo. Będzie obowiązywać do końca marca. Choć nie jest powiedziane, że nie będzie przedłużona.

- To wygodne transakcje na bramkach, praktycznie bez konieczności zatrzymywania się i dodatkowego angażowania kierowców. To specjalnie dedykowane pasy, których przepustowość jest aż trzykrotnie większa w stosunku do linii z tradycyjną obsługą - zachwala Stalexport.