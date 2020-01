Zakupy coraz droższe. Porównanie rachunków pokazuje, jak ceny poszły w górę

Ceny rosną, a ich skalę najlepiej widać przy porównaniu rachunków. Znalazłam swoje zamówienia ze sklepu internetowego Tesco z 2016 r. i porównałam widniejące na nim ceny z dzisiejszymi. Zaskoczeń nie brakuje.

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosły ceny m.in. warzyw i owoców. (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

W naszym kraju jest coraz drożej - to fakt. Z najnowszych wyliczeń GUS wynika, że w grudniu ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były średnio o 3,4 proc. wyższe, niż rok wcześniej. Dowodem na to jest moje ostatnie porównanie cen w Biedronce z 2014 r. z dzisiejszymi.

Postanowiłam nie kończyć na tym moich cenowych zestawień. Znalazłam swoje zamówienia ze sklepu internetowego Tesco z 2016 r. i widoczne tam ceny porównałam z tymi, które widnieją na stronie internetowej w 2020 r. Wniosek? Podwyżki - przynajmniej mnie - ciągle szokują.

W ramach doprecyzowania - w zamówieniu internetowym widnieje cena za sztukę, a nie za gramaturę konkretnego produktu. Sklep internetowy działa na zasadzie wyceny sztuki, która bazuje na obowiązującej cenie za kilogram. Dopiero przy dostarczaniu zakupów do domu dowiadujemy się, ile dokładnie zapłacimy za produkty, które były "na wagę".

Warto dodać, że są to zamówienia pochodzące z okresu zimowego (styczeń, luty), więc to najlepszy moment na porównanie. Wybrałam do porównania kilka produktów, nie mogłam zrobić tego na bazie wszystkich pozycji z zamówienia, bo wiele z nich zostało wycofanych z oferty.

Pod lupę biorę swoje zamówienie z 7 stycznia 2016 r.

Pięć sztuk bananów zostało wycenionych przez Tesco na 3,30 zł. Dziś trzeba za nie zapłacić 4,72 zł.

Brokuł kosztował 3,49 zł. Teraz jego regularna cena to 4,99 zł, przy czym udaje mi się trafić na promocję - przeceniono go na 3,99 zł. To i tak o 50 gr więcej niż 4 lata temu.

Jedną cytrynę wyceniono w 2016 r. na 68 gr. Dziś kosztuje 1,20 zł.

Zaskakuje mnie cena marchwi. Kiedyś za 4 sztuki musiałam zapłacić 57 gr, dziś - 1,79 zł, to prawie 3 razy więcej.

Moją uwagę zwraca różnica w cenie tuńczyka w puszce. W 2016 r. 185 g opakowanie kosztowało 3,99 zł. Dziś nie dość, że je zmniejszono, bo ma 170 g, to kosztuje aż 6,39 zł.

O 2 zł podrożała również kawa rozpuszczalna. Z 12,99 zł do 14,99 zł (100 g).

Podobnie jest z fasolą konserwową białą. W 2016 r. zapłaciłam za puszkę 1,99 zł, dziś musiałabym wydać prawie złotówkę więcej, bo jej cena to 2,89 zł.

Ceny z tego zamówienia, które pozostały niezmienne, to np. opakowanie czterech torebek kaszy gryczanej. Wtedy i dziś kosztowało 2,69 zł. Tyle samo zapłaciłabym też za pasztet sojowy - 3,99 zł.

Jeżeli teraz chciałabym zamówić w sklepie internetowym dziewięć wymienionych produktów, to zapłaciłabym za nie łącznie 42,65 zł. W 2016 r. było to 33,69 zł. To więcej o 8,96 zł, czyli o 21 proc.

W ciągu ostatnich lat wzrosły również koszty dostawy. W 2016 r. musiałam zapłacić za nią niecałe 8 zł. Teraz jest to dwukrotnie więcej, bo dowóz zakupów do domu kosztuje min. 15,49 zł.

To, co jeszcze mnie zaskoczyło, to cena z innego zamówienia (z lutego 2016 r.), gdzie za pęczek rzodkiewki zapłaciłam 1,29 zł. Dziś na stronie Tesco widnieje cena 2,49 zł. To prawie dwa razy więcej.

Podczas codziennych zakupów nie pamiętamy, ile musieliśmy zapłacić za te same produkty kilka lat temu. To zestawienie czarno na białym pokazuje, jak ceny poszły w górę.