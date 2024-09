80 km/h na autostradzie. Kierowcy zapominają o tym przepisie

Przepisy dotyczące maksymalnej prędkości

Definicje kodeksu drogowego wyjaśniają, że zespół pojazdów to pojazdy złączone w celu poruszania się po drodze, nie obejmuje to jednak holowania. Przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia z innym pojazdem. Maksymalna prędkość zespołu pojazdów wynosi: